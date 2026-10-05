Британские "зеленые" проголосовали за признание сионизма как расизма

Британская Партия зеленых обнародовала резолюцию, в которой подчеркнула необходимость признания сионизма формой расизма.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление, передает "Европейская правда".

Партия заявила, что рассматривает сионизм как "этнонационалистический политический проект", и повторила свой призыв к лейбористскому правительству Великобритании прекратить любую торговлю оружием с Израилем.

"В этой резолюции также подтверждается поддержка Партией зеленых права на самоопределение и звучит призыв к созданию единого демократического государства на всей территории исторической Палестины", – подчеркнули в заявлении.

Предложение Партии зеленых было принято большинством голосов – 1 022 против 813. Этот результат осудили британские еврейские организации.

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Эд Милибэнд объявил, что Великобритания запретит импорт товаров из незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, а также введет санкции против лиц и компаний, поддерживающих деятельность поселений или получающих от нее прибыль, а также ограничит рекламу недвижимости в поселениях.

Государственный секретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что Вашингтон не последует примеру Великобритании.

А Израиль принял ряд ответных мер на санкции Великобритании.

Также социологический опрос общественного мнения в Великобритании показывает, что почти половина британцев поддерживают решение правительства ввести санкции против незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.