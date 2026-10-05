Израиль запретил въезд лидеру британских "зелёных"

Министерство иностранных дел Израиля запретило лидеру британской Партии зелёных Заку Полански въезд в страну после того, как члены партии приняли резолюцию, в которой сионизм признан формой расизма.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало эту резолюцию как "явно антисемитский текст", выходящий за "пределы легитимной политической дискуссии".

Также там отметили, что эта резолюция является "пятном на истории Соединённого Королевства", и подчеркнули, что запретили Полански въезд в страну.

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Эд Милибэнд объявил, что Великобритания запретит импорт товаров из незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, а также введет санкции против лиц и компаний, поддерживающих деятельность поселений или получающих от нее прибыль, и ограничит рекламу недвижимости в поселениях.

Государственный секретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что Вашингтон не последует примеру Великобритании. А Израиль принял ряд ответных мер на санкции Великобритании.

Кроме того, социологический опрос общественного мнения в Великобритании показывает, что почти половина британцев поддерживают решение правительства ввести санкции против незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.