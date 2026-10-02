Президент Чехии пропустит голосование на муниципальных выборах

Президент Чехии Петр Павел не примет участия в голосовании на выборах в муниципальный совет Черноучека на следующей неделе из-за частной поездки за границу.

Об этом сообщило управление по связям с общественностью Администрации президента, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Там также отметили, что президент сожалеет об ошибке в планировании.

В этом году в избирательном округе Павела не проводятся выборы в Сенат. По информации Администрации президента, президент выехал 2 октября и продолжит выполнение своей рабочей программы в понедельник, 19 октября, принимая послов.

По информации отдела по связям с общественностью, Павел постоянно остается на связи с Администрацией президента Республики (KPR) на случай необходимости решения любых ситуаций, которые могут возникнуть. "Он находится за пределами Европейского Союза, но в связи с частным характером поездки не сообщает KPR о конкретных местах пребывания", – добавили в Администрации президента.

Политолог Ян Кубачек не считает неучастие президента в муниципальных выборах фатальным. "Но это немного досадно. Ведь главы государства, начиная с Вацлава Гавела, скажем, еще со времен Томаша Масарика, всегда полагались на то, что они демонстративно идут на выборы, в своих манифестах призывают к выборам, подчеркивая их важность", – сказал он в ответ на вопрос ČTK.

Муниципальные выборы и первый тур выборов в Сенат в Чехии состоятся 9 и 10 октября. Президент официально назначил дату ещё в июне этого года, но, в отличие от предыдущих выборов, у него не было выбора, поскольку согласно конституции и последующим поправкам к избирательному законодательству местные и региональные выборы всегда должны проводиться в пятницу и субботу первой полной недели октября.

В феврале этого года Павел находился за границей с частной поездкой в течение трёх рабочих дней, а до этого – также на стыке января и февраля. В обоих случаях Пражский Град без подробностей сообщал, что он отправляется в одну из стран-членов Европейского Союза. Что касается январского отпуска, президент объявил в социальных сетях, что проводит его в Испании, где ездит на мотоцикле. Этим летом глава государства провел отпуск в Чехии.

Президент Чехии Петр Павел в июле приехал на Гран-при Венгрии, один из этапов "Формулы-1", и находился там среди фотографов гонки.

Петр Павел в сентябре наложил вето на поправку к Закону о государственных служащих, которая лишает президента полномочий назначать глав постоянных представительств при международных организациях.