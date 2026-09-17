Президент Чехии ветировал закон, ограничивающий его полномочия

Президент Чехии Петр Павел в четверг наложил вето на поправку к Закону о государственных служащих, лишающую президента полномочий назначать глав постоянных представительств при международных организациях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

По мнению президента, эта поправка может противоречить конституции.

"Президент считает крайне важным, что такая масштабная реформа государственного управления была принята без стандартной процедуры общественного обсуждения и достаточного экспертного обсуждения. В то же время это ослабляет гарантии профессионального и политически нейтрального государственного управления, а также защиту высокопоставленных чиновников от политического вмешательства", – говорится в сообщении администрации относительно решения наложить вето.

Павел напомнил, что подписал 20 законов правительства Андрея Бабиша и наложил вето на один.

"Мне интересно, почему правительство не действует стандартным образом", – сказал президент, добавив, что государственное управление должно быть устойчивым к политическому давлению.

"Я не могу согласиться с тем, что государство должно увольнять должностных лиц только потому, что после выборов сменилось правительство", – так он описал свои возражения.

Он категорически выступил против поправки, лишающей главу государства полномочий назначать глав постоянных представительств при международных организациях.

"Это то, что конституция поручает президенту. Это нельзя отнимать", – напомнил Павел, отметив, что его долг – защищать полномочия, возложенные конституцией на его преемников. "Я и впредь буду это делать", – обосновал президент своё вето.

Поправку об ограничении полномочий президента внес в законопроект депутат Либор Вондрачек, заявив, что эти полномочия будут переданы министру иностранных дел.

Поправка вернется в Палату депутатов, которая может преодолеть вето. Такая же процедура была соблюдена в случае вето Сената.

Оппозиция расценивала инициативу по ограничению полномочий президента как реакцию на решение Павла не назначать депутата от партии "Автомобилистов" Филипа Турека на должность министра.

Скандал вокруг Турека повлиял на формирование нынешнего правительства Чехии, в которое входят партии ANO, "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилисты". Его рассматривали как возможного кандидата на пост министра иностранных дел, а впоследствии – министра по вопросам окружающей среды, однако назначение не состоялось из-за его противоречивых постов в соцсетях.

Президент Чехии Петр Павел тогда заявлял, что если подлинность спорных постов Турека подтвердится, это сделает невозможным его назначение на любую министерскую должность. Однако дело против Турека впоследствии закрыли. Впрочем, правительство и президент продолжают находиться в конфликте.