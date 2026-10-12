Семь сенаторов США требуют от Трампа изменить курс в отношении дизельного топлива из РФ

Сенаторы-республиканцы и сенаторы-демократы США в воскресенье призвали президента Дональда Трампа изменить курс в отношении соглашения с Россией о поставках дизельного топлива, заявив, что оно противоречит законодательству Соединенных Штатов.

Заявление было опубликовано на сайте Комитета по международным делам Сената США, сообщает "Европейская правда".

Заявление поддержали четверо республиканцев (Сьюзан Коллинз, Ричард Блюменталь, Лиза Мурковски, Том Тиллис) и трое демократов (Джин Шахин, Рон Вайден, Джон Кертис).

"В 2022 году Конгресс четко запретил импорт российских энергоносителей, чтобы предотвратить финансирование жестокой войны Путина против Украины за счет американских долларов. Конгресс четко заявил: США не должны импортировать нефть из России, пока она не прекратит свою агрессию против Украины и не откажется от угроз в адрес наших союзников по НАТО", – говорится в заявлении.

Сенаторы подчеркивают, что решение Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит этому закону.

"Администрация также не проконсультировалась с Конгрессом и не предоставила никаких объяснений в обоснование своего решения, как того требует законодательство. Соединенные Штаты не должны оказывать Путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать украинских гражданских лиц. Администрация должна немедленно изменить курс", – призвали сенаторы.

Ранее ряд республиканцев в обеих палатах Конгресса США раскритиковали договоренность Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива.

В то же время конгрессмен Брайан Фицпатрик представил двухпартийный законопроект, который, по его словам, не позволит Трампу отменить санкции; он получил название "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"".

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.