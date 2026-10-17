Столкновения, водометы и штурм мэрии: во Франции проходят общенациональные протесты

В субботу в Париже и других городах Франции произошли столкновения между протестующими и полицией в ходе общенациональных протестов против высоких цен на фоне приближающихся президентских выборов.

Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда".

В частности, протестующие ворвались в мэрию второго по величине города Франции, Марселя. Один из демонстрантов воскликнул: "Мы штурмуем Бастилию", когда протестующие в масках протаранили двери мэрии с помощью защитных барьеров.

Затем несколько из них проникли внутрь, а один из них нанес аэрозольной краской анархистский символ "А" на внутреннюю стену, после чего полиция вмешалась, чтобы разогнать их.

Протестующие в Марселе поджигают мусорные баки фото: AFP

В Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ после того, как сотни протестующих, большинство из которых были в масках, а некоторые запускали пиротехнику, вступили с ней в столкновение в нескольких местах.

Charge des forces de l'ordre à la matraque contre des manifestants dans les rues de Paris lors de la journée de mobilisation du 17 octobre. #17octobre https://t.co/r0ium6xpHV – CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 17, 2026

В офисах французских телерадиокомпаний CNews и Europe 1 в западной части Парижа были разбиты окна, поскольку протестующие бросали в них различные предметы.

Тысячи демонстрантов собрались для марша по Парижу, перекрыв главные дороги и вынудив власти закрыть многие станции метро в центре города.

Марш в Париже фото: afp

Эти протесты усиливают давление на президента Эмманюэля Макрона и его правительство после нескольких недель демонстраций школьников, которые порой перерастали в насилие. В обществе раздается критика в адрес, как считается, несоразмерной реакции полиции.

Как сообщили агентству в Министерстве внутренних дел, в субботу, вскоре после полудня, более 32 тысяч протестующих приняли участие в около 140 акциях по всей стране за пределами Парижа. По словам источника, полиция задержала более 160 человек по всей стране.

Движение "Жёлтых жилетов", которое восемь лет назад организовывало уличные протесты против правительства Макрона из-за запланированного повышения налогов на топливо, призвало к проведению демонстраций под лозунгом "жёлтые и молодёжь". Оно призвало учителей и школьников, рабочих, пенсионеров и фермеров принять участие в протестах в первый день каникул.

В Лионе загорелось здание, в котором располагается туристический офис фото: afp

В западном городе Ренн около 20 человек соорудили баррикаду из мусорных баков и больших поддонов на окраине торгового центра.

В пятницу вечером Макрон призвал "к спокойствию и уважению", добавив, что право на протест идет рука об руку с "уважением к людям и собственности".

Напомним, во Франции уже более месяца продолжаются протесты госслужащих, профсоюзных активистов и учащихся. Работники выходят на митинги с требованием повышения зарплат, а учащиеся – за улучшение условий обучения. Наиболее массовыми являются протесты старшеклассников: с середины сентября зафиксировано почти 7 тысяч задержанных.

Также сотрудники французской энергетической компании TotalEnergies в четверг начали забастовку, заблокировав отгрузку топлива на нефтеперерабатывающих заводах в нескольких департаментах Франции.