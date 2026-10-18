Латвия и Литва объявили тревогу из-за неизвестного дрона

Латвия и Литва объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта, была задействована военная авиация союзников.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В воскресенье утром литовские военные объявили о красном уровне воздушной тревоги в Шяуляйском и Паневежиском уездах из-за неидентифицированного дрона в воздушном пространстве. Предупредительные сигналы были отправлены на мобильные телефоны жителей двух районов.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что истребители, выполняющие миссию воздушной обороны НАТО, отслеживают объект в Биржайском районе.

"Из-за сложных метеорологических условий пилоты истребителей пока не могут визуально идентифицировать объект", – говорится в его посте в Facebook.

Национальный центр управления кризисными ситуациями (NCMC) сообщил, что рейсы в аэропорту Каунаса были запрещены с 07:05 до 08:00 из-за неизвестного объекта.

Впоследствии военные сообщили, что объект движется в сторону Латвии.

Национальные вооруженные силы Латвии объявили воздушную тревогу в южных муниципалитетах Бауска, Айзкраукле и Огре.

Жителям этих муниципалитетов было отправлено "оранжевое" предупреждение на мобильные телефоны. В 8:12 утра воздушная тревога в Латвии была снята.

Около 08:10 сообщили, что воздушная угроза в Литве снята. Пока неясно, был ли возможный беспилотник нейтрализован или он улетел.

В воскресенье возле Люблина ищут объект, который мог нарушить воздушное пространство Польши.

Сообщалось, что вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили два дрона над территориальными водами Румынии в Чёрном море. В Минобороны страны сообщили, что речь идёт о беспилотниках типа "Герань" с реактивным двигателем.

Румыния созвала специальное заседание Североатлантического совета после того, как румынские F-16 сбили два реактивных дрона над Черным морем.