Латвія та Литва оголошували тривогу через невідомий дрон 

Латвія та Литва оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт, було задіяно військову авіацію союзників.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У неділю вранці литовські військові оголосили про червоний рівень повітряної тривоги в Шяуляйському та Паневежиському повітах через неідентифікований дрон у повітряному просторі. Попереджувальні сигнали були надіслані на мобільні телефони жителів двох районів.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що винищувачі, які виконують місію повітряної оборони НАТО, відстежують об’єкт у Біржайському районі.

"Через складні метеорологічні умови пілоти винищувачів наразі не можуть візуально ідентифікувати об’єкт", – йдеться в його дописі у Facebook.

Національний центр управління кризовими ситуаціями (NCMC) повідомив, що рейси в аеропорту Каунаса були заборонені з 07:05 до 08:00 через невідомий об'єкт.

Згодом військові повідомили, що об’єкт рухається в бік Латвії.

Національні збройні сили Латвії оголосили повітряну тривогу в південних муніципалітетах Бауска, Айзкраукле та Огре.

Мешканцям цих муніципалітетів надіслано "помаранчеве" попередження на мобільні телефони. О 8:12 ранку повітряна тривога в Латвії завершилася.

Близько 08:10 повідомили, що повітряну загрозу в Литві знято. Поки що незрозуміло, чи можливий безпілотник був нейтралізований, чи він полетів.

У неділю біля Любліна шукають об’єкт, який міг порушити повітряний простір Польщі.

Повідомлялося, що вечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два дрони над територіальними водами Румунії в Чорному морі. У Міноборони країни повідомили, що йдеться про безпілотники типу "Герань" з реактивним двигуном.

Румунія скликала спеціальне засідання Північноатлантичної ради після того, як румунські F-16 збили два реактивних дрони над Чорним морем.