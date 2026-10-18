Трамп выразил Нетаньяху "полную и безоговорочную" поддержку накануне выборов

Американский президент Дональд Трамп выразил "полную и безоговорочную" поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху накануне выборов в стране.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В воскресенье, 18 октября, Трамп заявил, что Нетаньяху был великим "премьер-министром-воином и ещё большим партнёром в деле мира в борьбе с Исламской Республикой Иран".

"Я наблюдал за Биби в самые сложные времена. Обычные мужчины или женщины в таких ситуациях сломались бы под давлением – но Биби не сломался, он на самом деле стал сильнее и сохраняет ту же силу и сегодня. Именно такого партнера требуют Соединенные Штаты Америки от Израиля – страны, для которой они сделали так много", – написал Трамп.

Он отметил, что этот пост – проявление его "полной и безоговорочной поддержки" Нетаньяху в его предстоящей предвыборной кампании на пост премьер-министра Израиля.

Напомним, выборы в израильский Кнессет (парламент) пройдут 27 октября.

Летом СМИ писали, что после ударов Армии обороны Израиля по Ливану Трамп отчитал Нетаньяху во время телефонного разговора. Позже Трамп подтвердил это.

Недавно СМИ писали, что американские военные разработали новые планы ударов по иранской энергетической инфраструктуре и ядерным объектам, которые предусматривают возможное применение так называемой "матери всех бомб", если Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий до или после промежуточных выборов.