Трамп висловив Нетаньягу "повну та беззастережну" підтримку напередодні виборів

Американський президент Дональд Трамп висловив "повну та беззастережну" підтримку прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу напередодні виборів у країні.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

У неділю, 18 жовтня, Трамп заявив, що Нетаньягу був великим "прем’єр-міністром-воїном і ще більшим партнером у справі миру в боротьбі з Ісламською Республікою Іран".

"Я спостерігав за Бібі в найскладніші часи. Звичайні чоловіки чи жінки в таких ситуаціях зламалися б під тиском – але Бібі не зламався, він насправді став сильнішим і зберігає ту саму силу й сьогодні. Саме такого партнера вимагають Сполучені Штати Америки від Ізраїлю – країни, для якої вони зробили так багато", – написав Трамп.

Він зазначив, що цей допис – це вияв його "повної та беззастережної підтримки" Нетаньягу в його майбутній передвиборчій кампанії на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю.

Нагадаємо, вибори до ізраїльського Кнесету (парламенту) пройдуть 27 жовтня.

Влітку ЗМІ писали, що після ударів Армії оборони Ізраїлю по Лівану Трамп вилаяв Нетаньягу під час телефонної розмови. Пізніше Трамп підтвердив це.

Нещодавно ЗМІ писали, що американські військові розробили нові плани ударів проти іранської енергетичної інфраструктури та ядерних об’єктів, які передбачають можливе застосування так званої "матері всіх бомб", якщо Трамп віддасть наказ про відновлення бойових дій до або після проміжних виборів.