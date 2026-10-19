Ченцов предложил, как убедить Бельгию пойти на уступки по росактивам

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов предлагает использовать для нужд Украины замороженные в Европе российские средства поэтапно – такая идея, по его мнению, может помочь добиться изменения позиции Бельгии.

Об этом Ченцов сказал в интервью "Европейской правде".

Он напомнил, что у Бельгии были конкретные оговорки относительно использования российских активов еще в конце прошлого года, и Ченцов не думает, что они изменились.

"Тогда бельгийское правительство заявляло, что готово к действиям в случае, если ЕС найдет ответы на вопрос, что делать в случае форс-мажора – если произойдет так, что эти деньги придется возвращать России. Бельгия боялась оказаться главной ответственной за это… В прошлом году решение этой проблемы найти не смогли", – отметил Ченцов.

Как он уточнил, из примерно 220 млрд евро замороженных активов РФ в Евросоюзе в бельгийском депозитарии Euroclear находится 180 млрд, а остальные – в других странах.

"Но тогда речь шла об использовании всего объема замороженных активов. Так что, возможно, имеет смысл использовать этот ресурс поэтапно – грубо говоря, говорить не о 220 млрд, а о 100 млрд евро. Тогда, наверное, будет проще обеспечить этот инструмент в случае форс-мажора", – предложил Ченцов.

Во время саммита лидеров ЕС 16 октября глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи об использовании замороженных активов Центробанка РФ.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что на саммите ЕС не будет решений о финансировании Украины и росактивах из-за отсутствия согласия по этому поводу.

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