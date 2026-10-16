Глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступает против обсуждения идеи использования замороженных активов Центрального банка РФ.

Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Премьер-министр Бельгии, который традиционно выступает против передачи Украине замороженных в ЕС российских средств, заверил журналистов, что его позиция остается неизменной.

Он считает, что после завершения войны начнется диалог, и это несовместимо с возможностью использования этих средств уже сейчас. "Так бывает в каждой войне, даже во Второй мировой. Замороженные активы никогда не трогали, но в конце конфликта всегда заключается мирное соглашение, и частью этого мирного соглашения является использование замороженных активов", – заявил он.

Де Вевер заявил, что выступает против того, чтобы сейчас события развивались иначе, несмотря на то, что часть лидеров ЕС хочет вернуть эту тему к обсуждению.

"Есть ли на этой планете люди, которые, возможно, мечтают на этот раз поступить иначе, чем раньше, и задействовать эти активы для определённой цели? Ответ на этот вопрос – да, такие есть. Есть ли они в этом здании (в Европейском совете. – ЕП)? Есть. Есть ли они за пределами этого здания? Да, есть. Хочу ли я об этом говорить? Нет, не хочу. Это лучший ответ, который я могу вам дать", –отметил он.

Премьер-министр Бельгии также напомнил, что действующее законодательство требует единодушия для того, чтобы предпринимать какие-либо действия с этими средствами.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что на саммите не будет решений о финансировании Украины и росактивах из-за отсутствия согласия по этому поводу.

О предложенном юридическом пути использования этих средств читайте в статье "Деньги России, но не все. Где ЕС может взять средства для Украины и почему речь не идет о 210 млрд".