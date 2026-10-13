На саммите лидеров ЕС 15–16 октября не будет решений о финансировании Украины и россактивах

Во время заседания Европейского совета 15-16 октября не планируется принимать дополнительные решения по финансированию Украины. В повестке дня лидеров ЕС также нет вопроса о возможном использовании замороженных российских активов, хотя эта тема может быть поднята во время дискуссии.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили несколько чиновников ЕС, знакомых с планами организации саммита Европейского совета.

Лидеры государств ЕС не будут принимать решения об источниках финансирования Украины и российских активах.

Собеседники "Европейской правды" напомнили, что Украина и ЕС уже пришли к выводу, что потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год закрыты. Сейчас речь идет о потребностях Украины во внешнем финансировании в 2027 году, часть которых будет покрыта 45 млрд евро из кредита ЕС на 90 млрд евро, а остальная часть – международными партнерами.

"Лидеры ЕС пока не настроены обсуждать вопрос 2027 года до тех пор, пока не будут выплачены средства, запланированные на 2026 год в рамках кредита ЕС", – заявил один из собеседников "Европейской правды".

Еще один чиновник ЕС уточнил, что никаких решений по финансированию Украины на заседании Европейского совета 15–16 октября приниматься не будет.

"Хочу четко отметить: мы не ожидаем, что на этом заседании Европейского совета будет принято решение по финансированию Украины. Но посмотрим, какой будет динамика дискуссии между лидерами о том, как реагировать на будущие потребности Украины после 2026 года", – подчеркнул чиновник.

Тем не менее в выводах саммита лидеров ЕС будет содержаться призыв к международным партнерам покрыть оставшуюся часть потребностей Украины в финансировании в 2027 году.

Собеседники "Европейской правды" также подчеркнули, что вопрос замороженных российских активов традиционно может быть поднят несколькими государствами-членами во время дискуссии об Украине, однако среди большинства лидеров ЕС пока "нет аппетита" возвращать этот вопрос в повестку дня.

"Вопрос замороженных активов интенсивно обсуждался в конце прошлого года – перед декабрьским заседанием Европейского совета и принятым тогда решением. С тех пор дискуссия – или, точнее, позиции сторон – не изменилась", – подчеркнул один из чиновников ЕС.

Напомним, обсуждение "украинского вопроса" на заседании Европейского совета в Брюсселе запланировано на 16 октября, ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

Как уже сообщала "Европейская правда" со ссылкой на источники, обсуждение также будет касаться эскалации гибридных атак России в Украине и государствах-членах ЕС. Еще одним важным элементом дискуссии станет финансирование: более конкретное определение потребностей Украины и того, как удовлетворять их совместно с международными партнерами.

Кроме того, саммит лидеров ЕС 15-16 октября призовет помочь Украине в подготовке к зиме, в частности в обеспечении устойчивости критической инфраструктуры, а также поднимет вопрос последствий блокирования Россией экспортных маршрутов через Черное море.