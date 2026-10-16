Украина и ЕС договорились создать рабочую группу по продвижению антикоррупционных реформ

Украина и Европейский Союз создадут совместную рабочую группу для ускорения прогресса в достижении бенчмарков (промежуточных критериев) и продвижения ключевых реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Этот вопрос Марта Кос согласовала во время беседы с премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

"Украина занимает одно из первых мест среди стран, которые добиваются наибольшего прогресса на пути к членству в ЕС. После открытия ещё двух переговорных кластеров на этой неделе я обсудила следующие шаги с Сергеем Корецким. Мы договорились создать совместную рабочую группу для ускорения прогресса по промежуточным ориентирам и продвижения ключевых реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией", – написала Кос.

По словам еврокомиссара, успех потребует единства и самоотдачи от всех вовлеченных украинских партнеров. Свидетельством этого стало принятие Верховной Радой новых законов об образовании для национальных меньшинств.

Напомним, Верховная Рада в понедельник, 12 октября, одобрила в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС.

А во вторник, 13 октября, Совет Евросоюза официально открыл еще два кластера в рамках переговоров о вступлении Украины.