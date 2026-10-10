В Польше – новое нападение с ножом в школе, есть раненые

В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Злоумышленница напала с ножом на трех девушек перед секретариатом в комплексе школ для взрослых на улице Минской в варшавском районе Прага. В службы поступило сообщение примерно в 12:30.

"Через четыре минуты на месте уже была полиция", – сообщил во время пресс-конференции комиссар Яцек Вишневский.

Пострадали две 17-летние девушки и 24-летняя женщина. "17-летнюю девушку доставили в больницу с резаными ранами предплечья в состоянии, не угрожающем жизни", – сообщил представитель столичной полиции.

Нападающую обезвредил сотрудник учебного заведения и передал правоохранителям. "Полицейские на месте происшествия уже застали человека, у которого был изъят этот опасный предмет", – сказал комиссар Вишневский.

Следователи пока не установили мотив её действий. "Информация, которой мы располагаем на данный момент, не подтверждает, что эти люди вообще были знакомы. Мы знаем, что злоумышленница учится в этой школе. А человек, которого доставили в больницу, сегодня пришел сюда, чтобы подать документы, поэтому нет подтверждения того, что между этими двумя людьми существовала какая-то связь", – сказал полицейский во время пресс-конференции перед зданием школы.

Полиция проводит следственные действия в отношении 21-летней нападающей. Также допрашивают двух пострадавших, которые не нуждались в госпитализации.

Полиция Польши провела проверки почти в 50 тыс. учебных заведений в связи с трагическими событиями в школах Мазовецкого воеводства в последние дни; на данный момент правоохранители задержали по всей стране 76 человек и зафиксировали более 230 инцидентов.

В четверг бывший ученик начальной школы в селе Лещидул-Новины Вишковского повета, 15-летний подросток, напал с ножом на троих человек, среди которых были сотрудница школы и директор. Женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.

Также накануне девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.

Параллельно с нападением в школе в Остроленке в среду прошла также полицейская операция в городе Серпц, которая предотвратила ещё одно нападение.