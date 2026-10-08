При нападении в школе в Польше погибла уборщица, Туск созывает министров

В результате нападения в польской школе в селе Лещидул-Новины Мазовецкого воеводства погибла 37-летняя уборщица.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Отмечается, что женщина умерла, несмотря на попытки реанимации.

Еще два человека пострадали от нападения 15-летнего подростка, который был учеником этой школы.

В связи с актами насилия в школах премьер-министр Дональд Туск созвал в четверг в 13:00 в срочном порядке министров: внутренних дел и администрации, цифровизации, национального образования и здравоохранения, а также координатора специальных служб и главного коменданта полиции.

Накануне девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.

Национальный прокурор Польши Дариуш Корнелюк заявил, что юноша, который мог ранить ножом людей в школе в городе Остроленка, имел в портфеле самодельное взрывное устройство.

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский рассказал, что параллельно с нападением в школе в Остроленке в среду прошла также полицейская операция в городе Серпц, которая предотвратила другое нападение.