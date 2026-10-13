В Польше после серии нападений 25 тысяч полицейских патрулируют школы и вокруг них

Польша значительно усилила полицейское присутствие в школах и вокруг них в связи с серией нападений с применением ножей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В последние дни 25 тысяч правоохранителей ежедневно патрулируют школы после нападений подростков с ножами и волны задержаний, связанных, в частности, с хранением учащимися опасных предметов.

"Мы будем в школах столько, сколько потребуется", – заявил главный комендант полиции Польши, генерал-инспектор Марек Боронь.

По его словам, несмотря на усиленное полицейское присутствие, именно руководство учебных заведений должно взять на себя ответственность за обеспечение безопасности учащихся и педагогического персонала. По мнению главы полиции, первое, что должны сделать директора, – это ввести четкие правила проверки рюкзаков учащихся.

"Мы не можем мириться с тем, чтобы молодежь приносила в школы опасные предметы. Это запрещено. Поэтому, если что-то запрещено, мы должны требовать от молодых людей, чтобы они показывали, что у них при себе. Хочешь войти в школу? Покажи, что ты не приносишь предметы, которые могут представлять угрозу для других людей", – отметил Боронь.

Он сообщил, что такие проверки школа может проводить самостоятельно – с помощью собственной охраны, металлоискателей или других технических средств. А полицейские будут оказывать помощь на начальном этапе, пока все это будет внедряться в школах.

Как сообщалось, после серии тревожных инцидентов в школах Мазовецкого воеводства Польши полиция решила вернуть патрули в учебные заведения по всей стране.

10 октября в Польше произошло новое нападение. В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше.

Этому предшествовали несколько других нападений или попыток нападения. В результате одного из них 37-летняя женщина умерла, несмотря на попытки реанимации.