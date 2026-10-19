Студенты-протестующие заблокировали вход в Лувр в Париже, чтобы выразить свою поддержку демонстрациям старшеклассников и осудить "полицейские репрессии".

Об этом агентству AFP сообщили руководство музея и два профсоюза, пишет "Европейская правда".

В листовке, вывешенной возле Лувра, говорилось, что демонстранты "с гордостью сообщают" о блокировании входа в крупнейший музей мира.

Devant la pyramide du Louvre, des étudiants d’écoles d’art et de culture manifestent et bloquent l’entrée du musée. "Les touristes qui attendent sont agressifs avec nous car ils ont payé leur billet", dit une des manifestantes qui distribuent des tracts en français et en anglais. https://t.co/s3nqIhAA2y – Jean-Baptiste Semerdjian (@JBSemerdjian) October 19, 2026

В листовке также говорится, что вход в музей решили заблокировать, "поскольку наше правительство реагирует на молодежные протесты ничем иным, кроме жестоких полицейских репрессий".

"Мы благодарим вас за интерес к французской культуре и за поддержку нашей борьбы за право учиться, работать и свободно жить в достойных условиях", – говорится в листовке.

Одна из участниц акции, раздающая листовки на французском и английском языках, рассказала, что туристы агрессивно относятся к ним, поскольку заплатили за билет и не могут попасть в музей.

Напомним, во Франции продолжаются общенациональные протесты. В ночь на 19 октября в Париже происходили грабежи и мародерство. Полиция, мобилизованная для охраны правопорядка, не смогла остановить злоумышленников.

Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

18 октября президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к согражданам и обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.