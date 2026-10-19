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Протестующие заблокировали вход в Лувр в Париже

Новости — Понедельник, 19 октября 2026, 12:34 — Кристина Бондарева

Студенты-протестующие заблокировали вход в Лувр в Париже, чтобы выразить свою поддержку демонстрациям старшеклассников и осудить "полицейские репрессии".

Об этом агентству AFP сообщили руководство музея и два профсоюза, пишет "Европейская правда".

В листовке, вывешенной возле Лувра, говорилось, что демонстранты "с гордостью сообщают" о блокировании входа в крупнейший музей мира.

В листовке также говорится, что вход в музей решили заблокировать, "поскольку наше правительство реагирует на молодежные протесты ничем иным, кроме жестоких полицейских репрессий".

"Мы благодарим вас за интерес к французской культуре и за поддержку нашей борьбы за право учиться, работать и свободно жить в достойных условиях", – говорится в листовке.

Одна из участниц акции, раздающая листовки на французском и английском языках, рассказала, что туристы агрессивно относятся к ним, поскольку заплатили за билет и не могут попасть в музей.

Напомним, во Франции продолжаются общенациональные протесты. В ночь на 19 октября в Париже происходили грабежи и мародерство. Полиция, мобилизованная для охраны правопорядка, не смогла остановить злоумышленников.

Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

18 октября президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к согражданам и обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.

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