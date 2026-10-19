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Протестувальники заблокували вхід до Лувру в Парижі

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Новини — Понеділок, 19 жовтня 2026, 12:34 — Христина Бондарєва

Студенти-протестувальники заблокували вхід до музею Лувру в Парижі, щоб висловити свою підтримку демонстраціям старшокласників та засудити "поліцейські репресії".

Про це стало відомо агентству AFP від керівництва музею та двох профспілок, пише "Європейська правда".

У листівці, вивішеній біля Лувру, йшлось про те, що демонстранти з "гордістю повідомляють" про перекривання входу до найбільшого музею світу. 

У листівці також сказано, що вхід до музею вирішили заблокувати, "оскільки наш уряд не реагує на молодіжні протести нічим іншим, окрім жорстоких поліцейських репресій".

"Ми дякуємо вам за інтерес до французької культури та за підтримку нашої боротьби за право навчатися, працювати та вільно жити в гідних умовах", – сказано у листівці.

Одна з маніфестанток, яка роздає листівки французькою та англійською мовами, розповіла, що туристи агресивно ставляться до них, бо заплатили за квиток та не можуть потрапити до музею.

Нагадаємо, у Франції тривають загальнонаціональні протести. У ніч проти 19 жовтня у Парижі тривали грабежі та мародерства. Поліція, мобілізована для захисту правопорядку, не змогла зупинити зловмисників.

Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

18 жовтня президент Франції Емманюель Макрон звернувся до співгромадян і звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів.

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