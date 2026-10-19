Чехия не поддерживает предложение Финляндии о визовых ограничениях для россиян

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка решил не поддерживать предложение Финляндии о приостановке выдачи туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза.

Об этом сообщило издание Seznam Zprávy, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе в МИД Чехии поступило письмо министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен. В обращении, которое имеется в распоряжении издания, она просит Прагу поддержать новое предложение, которое должно существенно ограничить въезд россиян на территорию всего Европейского Союза.

"Школы, больницы и дома продолжают подвергаться нападениям. Российские диверсии и другие гибридные операции представляют угрозу для Европейского Союза. Кремль оценивает нашу решимость по нашим поступкам. Там, где он сталкивается с колебаниями, он продолжает давить. Мы должны повысить цену, которую он платит за свою незаконную войну, и частью этой реакции должна стать и визовая политика Европы", – написала в письме Валтонен, которая, среди прочего, предлагает не выдавать визы россиянам для поездок, не являющихся необходимыми, в частности туристических.

Финская министр обратилась и к другим государствам ЕС. Однако, согласно данным Seznam Zpráv, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка не одобрил эту инициативу.

И это несмотря на то, что, согласно внутренней переписке министерства, предложение поддержали ведущие эксперты ведомства – в частности, главный директор юридического отдела Йиржи Шлайс, руководитель канцелярии главного директора европейского отдела Ченек Гайный и директор отдела стран Западной Европы Ян Бубен.

Пресс-секретарь чешского МИД Адам Чорго на прямой вопрос о том, присоединилась ли Чехия к финской инициативе, сначала ответил уклончиво.

"Чехия уже давно применяет существенные ограничения на выдачу виз российским гражданам. В этом плане наша практика совпадает с целью упомянутой инициативы", – ответил Чорго, не сказав прямо, поддержала ли страна одобрение финских мер на уровне всего ЕС.

До среды, когда Финляндия просила другие страны выразить свою позицию, Чехия не выразила поддержку инициативе. Мацинка аргументировал это тем, что, мол, поддержка этого предложения со стороны других стран была незначительной.

"Мы уже применяем это, и, учитывая очень большое количество стран ЕС, которые не присоединились к финской инициативе, становится понятно, что никакого общеевропейского решения не будет. Поэтому мы остаемся при национальном регулировании", – ответил министр на вопрос Seznam Zpráv.

"Реальность есть реальность. Есть страны, которые этого не хотят, и их большинство", – добавил Мацинка.

Министр обосновал своё решение также тем, что ранее Чехия поддерживала подобные инициативы, и даже тогда они не увенчались успехом.

"Примерно четверть года назад была аналогичная инициатива Эстонии и других стран, для которой её авторы смогли найти гораздо более сильную поддержку, в частности со стороны Чешской Республики. Письмо, написанное в духе, очень похожем на нынешнее финское, я подписал вместе с министром внутренних дел Метнаром (министр внутренних дел Чехии – ред.)", – пояснил Мацинка.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна присоединяется к призыву Финляндии приостановить выдачу туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что его страна будет настойчиво отстаивать свою позицию по вопросу введения запрета на выдачу туристических виз гражданам России.