В Литве ожидают, что система обнаружения воздушных угроз заработает до конца 2027 года

Министр обороны Литвы Робертас Каунас считает, что интегрированная система обнаружения объектов в воздушном пространстве будет частично введена в эксплуатацию к концу следующего года.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Министр выразил надежду, что к этому времени удастся интегрировать в единую систему уже имеющиеся средства обнаружения воздушных угроз.

"Объединив всё в единую систему, я надеюсь, что к концу 2027 года у нас уже будет, по крайней мере, частично целостная система. Но здесь снова всё зависит от бизнеса: смогут ли они быстро разработать программное обеспечение, смогут ли быстро всё интегрировать", – сказал Каунас.

Он добавил, что параллельно власти Литвы должны принять ряд решений, в частности касающихся алгоритмов действий при обнаружении объектов в воздушном пространстве страны.

"Нашим следующим шагом станет подключение к существующей системе обнаружения, в частности к системе усиленного обнаружения, кинетических и некинетических решений, которые должны быть широко развернуты по всей Литве. Здесь потребуется и изменение законодательства, и изменение реакции, и над этими вопросами ведется параллельная работа", – отметил министр обороны.

В августе премьер-министр Миндаугас Синкявичюс выразил надежду, что полностью интегрированную систему воздушного наблюдения Литва получит к 2030 году. В Минобороны уверены, что этого удастся достичь быстрее.

"Заказываются новые радары, которые в лучшем случае поступят через год. Поставщики говорят, что даже через два года, поэтому мы ведем переговоры, чтобы ускорить процесс, но Литва не единственное государство, которому нужны эти технологии", – отметил Каунас.

По его словам, также уже объявлен государственный тендер на разработку программного обеспечения, которое объединит системы обнаружения объектов в воздухе.

Кроме того, министр обратил внимание на акустические датчики, устанавливаемые на границе, подчеркнув, что проблема заключается во фрагментарности всех решений по обнаружению.

"Все нужно объединить в одну систему. В настоящее время, как показало и воскресное событие, радары обнаруживают точку, соответствующую определенной скорости, высоте и направлению. Далее данные радаров не предоставляют ни звука, ни других средств анализа", – пояснил он.

Его заявление прозвучало после того, как в воскресенье утром в Литву из Польши влетел дрон. Его обломки впоследствии были найдены в селе Юоджонис, что в Пасвальском районе Литвы.

По словам премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса, объект был украинского происхождения и содержал взрывчатые вещества.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом.