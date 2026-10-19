У Литві очікують, що система виявлення повітряних загроз запрацює до кінця 2027 року

Міністр оборони Литви Робертас Каунас вважає, що інтегрована система виявлення об'єктів у повітряному просторі буде частково введена в експлуатацію до кінця наступного року.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Міністр висловив сподівання, що до цього часу вдасться інтегрувати в єдину систему вже наявні засоби для виявлення повітряних загроз.

"Об’єднавши все в єдину систему, я сподіваюся, що до кінця 2027 року ми вже зможемо мати принаймні частково цілісну систему. Але тут знову все залежить від бізнесу: чи зможуть вони швидко розробити програмне забезпечення, чи зможуть швидко все інтегрувати", – сказав Каунас.

Він додав, що паралельно влада Литви має схвалити низку рішень, зокрема щодо алгоритмів дій при виявленні об’єктів у повітряному просторі країни.

"Наступним нашим кроком є підключення до наявної системи виявлення, зокрема до системи посиленого виявлення, кінетичних та некінетичних рішень, які мають бути широко розгорнуті по всій Литві. Тут знадобиться і зміна законодавства, і зміна реакції, і над цими питаннями ведеться паралельна робота", – зазначив міністр оборони.

У серпні прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс висловив сподівання, що повністю інтегровану систему повітряного спостереження Литва матиме до 2030 року. У Міноборони впевнені, що цього вдасться досягти швидше.

"Замовляються нові радари, які в найкращому разі надійдуть через рік. Постачальники кажуть, що навіть через два роки, тож ми ведемо переговори, щоб пришвидшити процес, але Литва не є єдиною державою, якій потрібні ці технології", – зазначив Каунас.

За його словами, також уже оголошено державний тендер на розробку програмного забезпечення, яке об’єднає системи виявлення об’єктів у повітрі.

Крім того, міністр звернув увагу на акустичні датчики, що встановлюються на кордоні, підкресливши, що проблема полягає у фрагментарності всіх рішень з виявлення.

"Все потрібно об’єднати в одну систему. Наразі, як показала й недільна подія, радари виявляють точку, яка відповідає певній швидкості, висоті та напрямку. Далі дані радарів не надають ані звуку, ані інших засобів аналізу", – пояснив він.

Його заява пролунала після того, як у неділю вранці до Литви з Польщі влетів дрон. Його уламки згодом були знайдені у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви.

За словами прем’єр-міністра Міндаугаса Сінкявічюса, об’єкт був українського походження і містив вибухові речовини.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби. Він повідомив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту.