Новый премьер Нидерландов присоединился к заседанию "коалиции решительных"

Роб Йеттен, накануне вступивший в должность премьер-министра Нидерландов, впервые присоединился к заседанию "коалиции решительных", которое состоялось во вторник, 24 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Йеттен написал в сети X.

Глава правительства Нидерландов во время заседания "коалиции решительных" заявил, что Украина может в дальнейшем рассчитывать на поддержку его страны – как сейчас, так и в будущем.

По словам Йеттена, на встрече лидеры обсудили элементы этой поддержки, такие как гарантии безопасности для Украины после установления мира для сдерживания возможной российской агрессии.

Today marks four years of Russian aggression, resulting in many deaths, widespread destruction and daily fighting. Ukraine can continue to count on our support, now and in the future. During a digital meeting of the Coalition of the Willing, we reiterated this with a large group… pic.twitter.com/yuqZUFM4Ji – Rob Jetten (@MinPres) February 24, 2026

Премьер Нидерландов также отметил, что пока мир не достигнут, союзники должны усиливать и поддерживать давление на Россию.

"Мы сильнее всего, когда продолжаем делать это вместе, с Украиной. Потому что их борьба – это наша борьба. А их безопасность – это наша безопасность", – написал Йеттен.

Как известно, 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, состоялась встреча "коалиции решительных". В виртуальном заседании приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Фридрих Мерц и лидеры около 30 стран. К президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве присоединились руководители стран Северной Европы и Балтии, ЕС и Хорватии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, обращаясь к членам коалиции во время заседания, сказал, что очень скептически относится к краткосрочной перспективе мира в Украине, поскольку российская сторона не проявляет желания к миру.