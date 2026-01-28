В Нидерландах партии договорились о коалиционном соглашении, которое сформирует правительство меньшинства

Лидеры трех политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволит им сформировать правительство меньшинства, что является нетипичным для этой страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил нидерландский вещатель NOS.

Центристская проевропейская партия D66, победившая на выборах в октябре 2025 года, объединится с консервативными христианскими демократами и праволиберальной партией VVD в коалицию, которая будет иметь только 66 мест из 150 в нижней палате парламента.

Ожидается, что правительство возглавит лидер партии D66 38-летний Роб Йеттен, который станет самым молодым премьер-министром в истории Нидерландов.

Коалиционное соглашение лидеры трех партий представят 30 января, а правительство планируют сформировать в ближайшие недели. Ожидается, что новый кабинет министров приведут к присяге 23 февраля.

В отличие от Дании и Швеции, Нидерланды не имеют традиции правительств меньшинства. Коалиции партий также не хватает большинства в верхней палате Сената, что может стать препятствием в принятии законодательных инициатив, поэтому ей придется искать поддержки среди оппозиционных партий.

Напомним, победителем выборов в Нидерландах официально объявили либеральную D66. Однако парламент очень раздроблен и сейчас состоит из 15 фракций.

Быстро договориться о коалиции во главе с либералами не удалось.

Подробно на эту тему – в статье За Украину в НАТО и ЕС: как выборы в Нидерландах принесли сенсацию и кто возглавит правительство.