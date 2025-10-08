В Германии отменяют ускоренное предоставление гражданства иностранцам

Нижняя палата федерального парламента Германии, Бундестаг, в среду отменила возможность ускоренной натурализации иностранцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

На голосовании в среду 450 депутатов Бундестага отменили так называемую "турбо-натурализацию" – механизм, который позволял иностранцам в отдельных случаях претендовать на гражданство Германии после трех лет проживания.

Вместо трех лет "одаренные мигранты" теперь должны прожить в Германии не менее пяти лет, прежде чем они смогут получить немецкий паспорт.

Нынешнее коалиционное правительство в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии договорилось об отмене "турбо-натурализации", одобренной Бундестагом чуть более года назад.

"Немецкий паспорт должен быть доступен как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции", – сказал министр внутренних дел Германии Александр Добриндт во время заключительных дебатов в Бундестаге.

В то же время, как сообщало в июне агентство DPA, "турбо-натурализацию" применили лишь в нескольких сотнях случаев по всей Германии.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Германия предоставила гражданство рекордному количеству людей – 291 955, что на 46% больше, чем в 2023 году.