В Германии отменяют ускоренное предоставление гражданства иностранцам
Нижняя палата федерального парламента Германии, Бундестаг, в среду отменила возможность ускоренной натурализации иностранцев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.
На голосовании в среду 450 депутатов Бундестага отменили так называемую "турбо-натурализацию" – механизм, который позволял иностранцам в отдельных случаях претендовать на гражданство Германии после трех лет проживания.
Вместо трех лет "одаренные мигранты" теперь должны прожить в Германии не менее пяти лет, прежде чем они смогут получить немецкий паспорт.
Нынешнее коалиционное правительство в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии договорилось об отмене "турбо-натурализации", одобренной Бундестагом чуть более года назад.
"Немецкий паспорт должен быть доступен как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции", – сказал министр внутренних дел Германии Александр Добриндт во время заключительных дебатов в Бундестаге.
В то же время, как сообщало в июне агентство DPA, "турбо-натурализацию" применили лишь в нескольких сотнях случаев по всей Германии.
Ранее сообщалось, что в прошлом году Германия предоставила гражданство рекордному количеству людей – 291 955, что на 46% больше, чем в 2023 году.