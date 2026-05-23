В Германии ожидают нового рекорда по количеству натурализованных

В Германии может быть установлен новый исторический рекорд по количеству предоставленных гражданств.

Об этом свидетельствует анализ Welt am Sonntag на основе данных из 14 федеральных земель, пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

По предварительным подсчетам, в прошлом году немецкое гражданство получили более 309 тысяч человек. Это превышает предыдущий рекорд 2024 года, когда было зафиксировано почти 292 тысячи натурализаций.

Наибольший объем данных предоставили региональные органы власти из большинства земель, однако часть статистики еще остается неполной, в частности из Нижней Саксонии, Саара и Шлезвиг-Гольштейна.

Местные администрации отмечают, что среди заявителей растет доля украинцев, стремящихся получить немецкое гражданство. Ожидается, что первые беженцы, прибывшие после начала полномасштабной войны в 2022 году, смогут выполнить требование пятилетнего проживания уже весной 2027 года.

Это может дополнительно увеличить количество заявлений на натурализацию, особенно с учетом новых правил, позволяющих сохранять прежнее гражданство.

Реформа закона о гражданстве, вступившая в силу в середине 2024 года, сократила стандартный срок проживания для получения гражданства с восьми до пяти лет и разрешила двойное гражданство.

В 2024 году количество натурализаций выросло на 46% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие группы новых граждан составили выходцы из Сирии и Турции.

В то же время в 2025 году ожидается замедление роста – примерно на уровне 6%, хотя общая тенденция остается высокой.

В феврале немецкая полиция раскрыла мошенническую схему, связанную с языковыми экзаменами для иностранцев; расследование продолжается по всей стране.

В марте Социал-демократическая партия Германии, входящая в правительственную коалицию, призвала предоставить работающим просителям убежища право на проживание и более широкий доступ к интеграционным курсам.