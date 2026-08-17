В Италии из-за погоды закрылась последняя локация для летнего катания на лыжах

В Италии из-за жаркой погоды закрыли последнюю до сих пор доступную локацию для летнего катания на лыжах – на леднике Стельвио.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В Италии из-за слишком высокой температуры воздуха прекращает работу последний курорт для летнего катания на лыжах в Альпах – на леднике Стельвио у границы со Швейцарией и Австрией, где благодаря высоте более 2700 метров горнолыжный спорт обычно доступен и летом.

В администрации отметили, что текущие погодные условия не позволяют гарантировать надлежащее качество склонов, от чего зависит и безопасность.

"Команда продолжит постоянно отслеживать ситуацию и условия в надежде на снижение температур и улучшение состояния ледника. Мы будем оперативно информировать о возможности открытия", – говорится в заявлении.

В то же время канатная дорога для подъема к леднику продолжает работу.

С закрытием этих склонов в Европе на данный момент не осталось природных локаций для летнего горнолыжного спорта.

16 июня днем на станции Арпа возле ледника Форни, на высоте более 2000 метров, было зафиксировано 17 градусов тепла. Подобная ситуация наблюдается и в соседних странах.

В прошлом году сообщалось, что за 60 лет в итальянских Альпах исчезли ледники площадью, равной озеру Комо.

В этом году во многих странах Европы на фоне жары фиксируется рекордное обмеление больших и мелких рек.

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