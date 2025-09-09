За 60 лет в итальянских Альпах исчезли ледники площадью как озера Комо

За 60 лет в итальянских Альпах было потеряно более 170 квадратных километров ледниковой площади, что эквивалентно площади поверхности озера Комо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство ANSA.

Это данные, вытекающие из итогового отчета Carovana dei ghiacciai (Каравана ледников) организации Legambiente совместно с Итальянской ледниковой фундацией, которая вместе с экологической ассоциацией и Cipra Italia этим летом наблюдала за состоянием некоторых альпийских ледников, находящихся под все большей угрозой.

В общей сложности восемь ледников находятся под особым наблюдением, из них пять в Италии. Все они имеют общую судьбу: уменьшение площади и толщины.

"Данные и факты снова заставляют нас срочно требовать мер по смягчению последствий, сосредоточившись на возобновляемых источниках энергии и сокращении выбросов, влияющих на климат, а также адаптации с помощью национального плана эффективных мер", – сказал Джорджо Дзампетти, генеральный директор Legambiente.

В горных регионах Европы температура вечной мерзлоты постоянно повышается, в некоторых случаях более чем на 1°C за последнее десятилетие. Ледники не только отступают, но и становятся все чернее.

В мае в швейцарских Альпах откололся огромный кусок ледника Бирх, что привело к обвалу льда, грязи и камней на горную деревню Блаттен, жители которой были заблаговременно эвакуированы.

Обвал ледника и части горы в Блаттене вызвал наводнение, которое практически уничтожило деревню.