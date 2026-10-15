Гора Монблан потеряла более метра высоты за год

Самая высокая гора Западной Европы – Монблан – в прошлом году понизилась более чем на метр.

Об этом говорится в материале The Guardian, пишет "Европейская правда".

По данным группы геодезистов, вершина Монблана во Франции сейчас достигает 4 807,47 метра над уровнем моря, что на 1,29 метра ниже, чем в 2025 году.

Высота горы составляет примерно 4 792 метра, но её вершина постоянно меняется, поскольку тепло, ветер и осадки влияют на толщину снега и льда на вершине.

Высота, зафиксированная учёными во время экспедиции в прошлом месяце, была на 1,88 метра больше, чем в 2023 году, когда она достигла самого низкого уровня за последние годы.

Дипломированные геодезисты из Национального союза экспертов-геодезистов (UNGE) и Союза экспертов-геодезистов, которые регулярно наблюдают за вершиной с 2001 года, использовали точные спутниковые технологии для измерения горы, а также дроны для создания детальной модели снежно-ледяной шапки.

Данные показывают, что высота вершины уменьшилась на 3,43 метра по сравнению с рекордным показателем в 4 810,90 метра, зафиксированным в 2007 году.

Эксперты предостерегли от связи ежегодных колебаний высоты с быстрым таянием альпийских ледников, вызванным загрязнением от сжигания ископаемого топлива.

"Что касается массы льда, важно различать изменения высоты поверхности и изменения общего объема или массы льда. Увеличение высоты вершины не обязательно означает, что гора набрала массу льда, и это также не противоречит задокументированному отступлению альпийских ледников", – отметил представитель UNGE.

Климатические аномалии стали одним из факторов самого жаркого лета в истории Западной Европы в этом году, что нанесло ущерб альпийским регионам и привело к таянию льда с головокружительной скоростью.

Напомним, в августе мэр французской коммуны Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейлекс выступил за то, чтобы со следующей весны ограничить доступ к маршруту, ведущему на гору Монблан.

В прошлом году сообщалось, что за 60 лет в итальянских Альпах исчезли ледники площадью, равной озеру Комо.