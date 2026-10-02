Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Кремль будет эскалировать войну накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Такое мнение он высказал El Pais, сообщает "Европейская правда".

Президент связал недавнюю активизацию российских атак на украинскую столицу с промежуточными выборами в Соединенных Штатах, которые состоятся в ноябре.

"Тактика Путина заключается в том, чтобы максимально эскалировать конфликт, и он это сделает. И чем ближе будут промежуточные выборы в Конгресс при президентстве Трампа, тем активнее он будет это делать", – убежден Зеленский.

"Мир может быть уверен в заявлениях Кремля и в том, что Путин активизирует свои действия по мере приближения выборов, чтобы продемонстрировать свою силу", – добавил также президент Украины.

По его словам, Россия "не боится европейцев и не реагирует на санкции", поэтому направляет свои заявления прежде всего в адрес США.

Президент также напомнил о своих переговорах с представителями Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, которые посетили Киев 6 сентября.

"Я предупреждал их, что, особенно после выборов, они станут свидетелями массовых атак, которые непосредственно затронут гражданское население", – отметил Зеленский.

Напомним, на днях Зеленский сообщил о договоренности с Бельгией, которая предусматривает передачу Украине трех истребителей F-16 до конца года.

29 сентября Зеленский сообщил, что Украина получила пакеты поддержки в области ПВО от ряда государств.