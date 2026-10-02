Зеленський прогнозує ескалацію з боку РФ напередодні проміжних виборів у США

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Кремль буде ескалувати війну напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Таку думку він висловив El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Президент пов’язав останню активізацію російських атак на українську столицю з проміжними виборами у Сполучених Штатах, що пройдуть у листопаді.

"Тактика Путіна полягає в тому, щоб максимально ескалувати конфлікт, і він це зробить. І що ближче ставатимуть проміжні вибори до Конгресу за часів президентства Трампа, то активніше він це робитиме", – переконаний Зеленський.

"Світ може бути впевнений у заявах Кремля та в тому, що Путін активізує свої дії в міру наближення виборів, щоб продемонструвати свою силу", – додав також президент України.

За його словами, Росія "не боїться європейців і не реагує на санкції", тому спрямовує свої заяви насамперед на адресу США.

Президент також пригадав про свої переговори з посланцями Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, які відвідали Київ 6 вересня.

"Я попереджав їх, що, особливо після виборів, вони стануть свідками масових атак, які безпосередньо зачеплять цивільне населення", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, днями Зеленський повідомив про домовленість із Бельгією, яка передбачає передачу Україні трьох винищувачів F-16 до кінця року.

29 вересня Зеленський повідомив, що Україна отримала пакети підтримки ППО від низки держав.