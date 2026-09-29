Зеленский сообщил, что Украина получила пакеты ПВО от ряда стран

Президент Владимир Зеленский на фоне очередного российского удара по украинским регионам и столице поблагодарил двух украинских партнеров за усиление ПВО.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Во вторник, 29 сентября, Зеленский заявил, что Украине удалось сбить баллистическую ракету, которой Россия атаковала Киев ночью.

В этом контексте он поблагодарил "американских и норвежских партнеров за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему". Кроме того, он также отметил Францию и Германию "за пакет поддержки нашей ПВО в эти дни, а именно ракетами".

"На фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку и такие пакеты поступали и в дальнейшем", – подчеркнул Зеленский.

По словам украинского президента, последний российский удар повредил депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, жилые дома. В Одесской области – учебное заведение, общежитие и два иностранных судна.

Также он добавил, что под российскими ударами этой ночью оказались Киевская, Днепровская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Волынская и Ровенская области, где были повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия, жилые дома.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российский удар по зданию Национальной академии наук в Киеве и заявила, что "наука стала мишенью для России".

А посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что днем 28 сентября российский дрон попал в здание, расположенное в 200 метрах от офиса делегации ЕС. Она также подтвердила, что Украине требуется больше средств ПВО и давления на Россию.