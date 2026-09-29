Зеленский: есть договоренность с Бельгией о передаче трёх F-16 до конца года

Президент Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Бельгией, которая предусматривает передачу Украине трёх истребителей F-16 до конца года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем X.

Зеленский отметил, что Украина будет осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре.

"Есть важная договоренность с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре", – сообщил он.

Кроме того, по словам президента, Украина уже получила срочные поставки боеприпасов для F-16 из Бельгии и других стран, в частности Испании.

"Когда Россия ежедневно усиливает эскалацию, необходимо расширять возможности для сбивания воздушных целей и защиты людей. Благодарю Бельгию, премьер-министра Барта де Вевера и всё правительство за решительные шаги в поддержку Украины в ответ на жестокие российские удары, направленные против жизни", – резюмировал Зеленский.

В июне министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что его страна приняла решение передать ВСУ больше истребителей, чем обещала ранее. По его словам, Бельгия передаст семь F-16 в этом году, четыре из них – на запчасти.

А в апреле норвежский премьер Йонас Гар Стёре сообщил, что первые из шести истребителей F-16, которые Норвегия формально уже передала Украине и которые проходят комплексный процесс технического обслуживания за рубежом, скоро будут готовы выполнять задачи.