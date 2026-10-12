Глава МИД Польши: Трамп должен оказывать давление на Россию, а не на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента США Дональда Трампа оказывать давление на Россию, а не на Украину, чтобы положить конец войне.

Заявление главы польского внешнеполитического ведомства приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сикорский, в Польше ценят попытки Трампа положить конец развязанной РФ войне против Украины.

"Но в Польше мы считаем, что это даст результат, если давление будет оказываться на агрессора, а не на жертву", – добавил министр.

В то же время Сикорский отверг опасения, что спор между Трампом и Зеленским может выйти из-под контроля.

По словам министра, оба лидера, которых он назвал "мировыми знаменитостями", уладят свои разногласия, как это было и раньше.

"У обоих лидеров есть внутренняя политика, но суть заключается в том, что именно Россия является агрессором. Именно Россия вторглась в Украину, и именно Россия представляет угрозу для Запада и мирового мира", – подчеркнул глава польского МИД.

Комментируя принятый в понедельник пакет санкций ЕС против России, в который вошло более 1 600 физических и юридических лиц, Сикорский отметил, что "это правильный ответ на неуступчивость Владимира Путина".

Он также охарактеризовал этот пакет как "самый жесткий на сегодняшний день".

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег от попыток возложить на Украину ответственность за войну.