Туск: те, кто говорит, что Украина ответственна за войну, делают Путину ценный подарок

Премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег от попыток переложить на Украину ответственность за войну.

Об этом он заявил на Варшавском форуме по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Туск, открывая форум, выразил сожаление, что тривиальную правду в эти дни приходится повторять, поскольку все громче звучат голоса, снимающие с России часть ответственности за войну.

"В Польше и в целом на Западе мы не должны питать никаких иллюзий относительно того, что происходит в Украине, что речь идет о противостоянии добра и зла", – заявил он.

"Никто и ничто не снимет со России стопроцентной ответственности за войну. Любой, кто предполагает, что именно Украина несет ответственность за войну, делает ценный подарок агрессору, Путину", – подчеркнул он.

Он напомнил, что в годы Второй мировой войны нацистская пропаганда точно так же пыталась убедить в том, что Польша виновата в агрессии против нее.

"Сегодня мы слышим то же самое из Москвы. И, к сожалению, всё чаще из некоторых наших столиц", – отметил Туск, призвав не допустить релятивизации ответственности за войну.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".