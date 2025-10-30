Евродепутат: запрет оппозиционных партий в Грузии обязательно вызовет ответ со стороны ЕС

Депутат Европарламента Раса Юкнявичене прогнозирует, что со стороны ЕС обязательно придет ответ, если Грузия пойдет на запрет оппозиционных партий.

Об этом сообщает проект SOVA, пишет "Европейская правда".

Юкнявичене отметила, что речь идет о попытке через Конституционный суд ликвидировать три оппозиционные партии.

"Запрет оппозиционных партий обязательно вызовет ответную реакцию со стороны Европейского Союза, включая возможную приостановку безвизового режима", – заявила она в интервью телекомпании Pirveli.

"Когда мы говорим о "Грузинской мечте", слово демократия вообще теряет смысл", – добавила она, отметив, что ситуация "крайне печальная" и стремительно ухудшается.

Юкнявичене подчеркнула, что Грузия все больше становится похожей на Беларусь, что приведет к трагическим последствиям для страны.

30 октября "Грузинская мечта" подала в Конституционный суд иск с требованием запретить три оппозиционные партии: "Национальное движение", "Сильная Грузия – Лело", "Коалиция за перемены".

В ПАСЕ предостерегли Грузию от установления "однопартийной диктатуры".

Обещание привлечь к ответственности представителей бывшей власти стало центральным в предвыборной кампании "Грузинской мечты" в прошлом году. В партии также обещали запретить "Нацдвижение" и другие потенциально связанные с ним силы.