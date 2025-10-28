"Грузинская мечта" требует объявить неконституционными три крупнейшие оппозиционные партии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" подает иск в Конституционный суд с целью признания трех крупнейших оппозиционных партий незаконными.

Его слова приводит "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Во вторник, 28 октября, Папуашвили отметил, что иск требует от суда запретить деятельность "Коалиции за перемены", "Единого национального движения" и блока "Сильная Грузия", которые придерживаются прозападных взглядов.

По словам спикера, три партии представляют "реальную угрозу конституционному строю".

"Доказательства подтверждают, что соответствующие политические партии практически в непрерывном режиме отвергают как внутреннюю, так и внешнеполитическую легитимность действующего правительства и правящей партии, а значит – и их конституционность", – заявил он.

Как писали, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в конце сентября заявил, что в октябре в Конституционный суд страны будет подан иск о признании неконституционными партий, входящих в оппозиционную коалицию "Национальное движение".

"Единство-Национальное движение" – коалиция прозападных политических партий в Грузии, в которую входят "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".

Обещание привлечь к ответственности представителей прежней власти стало центральным в предвыборной кампании "Грузинской мечты" в прошлом году. В партии также обещали запретить "Нацрух" и другие потенциально связанные с ним силы.

Оппозиция в ответ утверждала, что "Грузинская мечта" и Бидзина Иванишвили открыто говорят о репрессиях и намерены уничтожить инакомыслие в стране.

В марте пророссийская власть Грузии повторно пообещала признать партию "Единое национальное движение" неконституционной.