СМИ: Ирландия предлагает сократить проект бюджета ЕС на 159 млн евро

Согласно новому плану, обнародованному в субботу, следующий семилетний бюджет ЕС может быть сокращен на 159 млрд евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии.

Об этом говорится в материале Politico, передает "Европейская правда".

Ирландское председательство в Совете ЕС, которое руководит переговорами, предложило сократить общий бюджет блока на период с 2028 по 2034 год примерно на 8%, чтобы удовлетворить требования лагеря во главе с Германией, требующего значительных сокращений.

Ирландский переговорный документ, или negobox, предусматривает сокращение на 122 млрд евро в текущих ценах по сравнению с предыдущим negobox, представленным кипрским председательством в июне. Это создает предпосылки для напряжённых дискуссий между 27 лидерами ЕС во время саммита на следующей неделе.

Блок разделился на страны, придерживающиеся политики экономии и требующие сокращения на несколько сотен миллиардов евро из предложенного бюджета в размере почти 2 трлн евро, и противоположный лагерь южных и восточных государств, известный как "Друзья сплоченности", которые выступают против сокращений.

В качестве уступки "Друзьям сплочённости" Ирландия защитила от каких-либо сокращений субсидии фермерам и региональные выплаты, которые составляют половину общего бюджета и являются политически чувствительными вопросами.

Вместо этого основная часть сокращений пришлась на внешнюю помощь, которая была сокращена на 38 млрд евро; на конкурентоспособность, которую сократили на 75 млрд евро, и на административные расходы ЕС, которые были уменьшены на 10 млрд евро.

Дублин также отменил резервный фонд на "черный день", известный как "амортизационный механизм ЕС", который позволял Европейской комиссии привлекать средства для преодоления непредвиденных чрезвычайных ситуаций в течение семилетнего бюджетного цикла.

Однако предложение Ирландии вряд ли удовлетворит "экономные" страны, которые предостерегали от непропорциональных сокращений финансирования новых общеевропейских приоритетов, таких как конкурентоспособность, оборона и развитие.

Германия и её союзники раскритиковали предыдущее кипрское председательство в Совете за то, что в последнем пакете предложений в июне было сокращено лишь 32 млрд евро.

27 послов ЕС отреагируют на этот пакет предложений во время встречи в воскресенье, где они также подготовят обсуждение лидеров, которое состоится в четверг.

Правительства спешат договориться между собой о бюджетном соглашении до конца года, прежде чем выборы во Франции, Польше и Италии угрожают сорвать переговоры.

Ирландское председательство не внесло существенных изменений в пакет из пяти новых общеевропейских налогов, или собственных ресурсов, которые были предложены Комиссией в прошлом году с целью привлечения в бюджет в общей сложности 66 млрд евро.

Это стало разочарованием для таких стран, как Франция, которая оказывала давление на Дублин, чтобы тот включил в пакет переговоров предложенные Европейским парламентом сборы с цифровых гигантов, онлайн-азартных игр и криптокомпаний с целью увеличения потенциальных доходов.

С идеей сократить запланированный семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы на несколько сотен миллиардов евро выступили Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швеция.

Между тем семнадцать правительств стран ЕС публично выразили озабоченность по поводу сокращения расходов на сельское хозяйство и региональные выплаты в следующем семилетнем бюджете.