Кубилюс призывает страны-члены не сокращать оборонный бюджет ЕС

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС сохранить высокий уровень расходов на оборону в следующем долгосрочном бюджете ЕС, иначе это приведет к задержкам в развитии военного потенциала блока.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Призыв Кубилюса прозвучал в связи с тем, что страны стремятся сократить предложенный Европейской комиссией бюджет блока на следующий долгосрочный период в размере 2 трлн евро.

"Пожалуйста, поддержите следующие статьи расходов на оборону в многолетней финансовой программе. В противном случае у нас будет меньше возможностей для создания необходимых нам систем обороны или развития нашей космической инфраструктуры", – сказал он, выступая на Европейском саммите по вопросам устойчивости.

Его комментарии прозвучали накануне встречи лидеров ЕС в четверг, 15 октября, на которой планируется обсудить следующий долгосрочный бюджет ЕС на период с 2028 по 2034 годы. На выходных ирландское председательство в Совете ЕС предложило сократить первоначальный проект Комиссии примерно на 8%, чтобы удовлетворить требования лагеря во главе с Германией, требующего значительных сокращений. Эти сокращения в основном затрагивают общеевропейские приоритеты, такие как конкурентоспособность, оборона и внешняя помощь.

Ранее на этой неделе национальные делегации смягчили обязательства по заключению соглашения о бюджете до конца года.

"Если у нас будет меньше таких возможностей для стимулирования государств-членов, мы не сможем изменить эту ситуацию, которая сейчас, по сути, все еще не соответствует необходимому уровню с точки зрения дефрагментации европейского развития", – отметил еврокомиссар.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта призвал принять новый бюджет ЕС на 2028–2034 годы в срок, поскольку любые задержки повлияют на жизнь жителей Союза.

Напомним, ирландское председательство предложило сократить 2-триллионный семилетний бюджет на 159 млрд евро в текущих ценах. При этом возглавляемая Германией группа стран, выступающих за сокращение бюджета ЕС, считает ирландские предложения недостаточными.