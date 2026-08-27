Шесть стран ЕС хотят существенно сократить бюджет блока

Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швеция призвали Европейскую комиссию сократить предложенный долгосрочный бюджет на 2028–2034 годы на несколько сотен миллиардов евро.

Об этом говорится в совместном заявлении шести европейских стран, опубликованном пресс-службой правительства Германии, сообщает "Европейская правда".

Шесть стран ЕС, которые вносят в бюджет блока больше, чем получают обратно, выступили за "сбалансированное" сокращение всех сфер расходов в рамках проекта бюджета в размере почти 2 трлн евро.

Их заявление, согласованное во время встречи лидеров стран в Берлине, было обнародовано в то время, когда председатель Европейского совета Антониу Кошта посещает столицы стран ЕС, чтобы выяснить позицию правительств относительно бюджетного соглашения.

Бюджет ЕС, называемый Многолетними финансовыми рамками (МФР), требует единогласия всех 27 государств-членов.

Требования шести стран расширяют предыдущую инициативу Германии по сокращению бюджета. В июне канцлер Фридрих Мерц призвал сократить запланированные расходы на сумму около 400 млрд евро.

Страны заявили, что ЕС должен выделять больше средств на общие приоритеты, такие как оборона, конкурентоспособность, миграция и суверенитет. Они выступили против новых совместных заимствований, заявив, что это "не является решением наших бюджетных проблем".

Как сообщалось, в бюджете на 2028–2034 годы Еврокомиссия планирует выделить на поддержку Украины 100 млрд евро, при этом требования по реформам останутся в силе.

Кроме того, расходы на оборону должны занять одно из ведущих мест в будущем финансовом планировании ЕС.