Польша впервые за долгое время выдала Украине разрешение на поисковые работы

Украина после нескольких месяцев ожиданий получила от польской стороны разрешение на проведение поисковых работ по обнаружению останков украинцев, погибших в 1944 году в поселке Ласкув от рук Армии Крайовой и Крестьянских батальонов.

Об этом в соцсетях сообщил заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий, передает "Европейская правда".

Работы будут проводиться в поселке Ласкув на Холмщине в месте вероятного захоронения гражданских украинских жителей, убитых батальонами хлопскими – польскими подпольными вооруженными формированиями во время Второй мировой войны – в марте 1944 года.

Как отметил Вербицкий, разрешение получил Мемориально-поисковый центр "Доля". Работы будут выполняться по заказу Украинского института национальной памяти.

Получение разрешения является результатом договоренностей украинско-польской рабочей группы по вопросам достойных захоронений, действующей по инициативе министерств культуры обеих стран, добавил чиновник.

В августе посол Украины в Польше Василий Боднар пожаловался, что уже несколько месяцев безрезультатно добивается получения хотя бы одного разрешения на украинские поисковые работы на территории Польши.

В июле Боднар выражал надежду, что в августе удастся начать поиски останков украинцев, погибших в 1944 году в населенном пункте Ласкув от рук Армии Крайовой и Крестьянских батальонов.

В прошлом году подобные работы были проведены украинской стороной в Юречковой в Подкарпатье. Целью работ было установление местоположения предполагаемой могилы, в которой, согласно источникам и историческим свидетельствам, должны были быть похоронены бойцы Украинской повстанческой армии, погибшие 4 марта 1947 года в бою с подразделениями Польской народной армии и Корпуса внутренней безопасности.

В результате проведенных мероприятий, как отмечается, не было обнаружено разыскиваемой могилы, а также каких-либо антропогенных элементов, которые бы свидетельствовали о наличии захоронений.