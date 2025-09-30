Украинская экспедиция начала поиски останков воинов УПА на территории Польши

Украинская экспедиция 30 сентября начала поисково-эксгумационные работы в польских Карпатах на ориентировочном месте захоронения воинов УПА.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Свобода", имеющее собственного корреспондента на месте.

В экспедиции участвуют эксперты мемориально-поискового центра "Доля" из Львова. Поиски проводятся в лесу в Подкарпатском воеводстве в районе села Юречкова (Юрков).

фото: "радио свобода"

На этом месте могут быть похоронены до 18 воинов УПА, погибших в боях с польской армией в марте 1947 года. По словам украинских специалистов, тогда они пытались помешать принудительному переселению украинцев из этого села в рамках операции "Висла".

В первый день сильный дождь в Бещадах помешал проведению активных поисковых работ, но там уже сняли слой земли до метра глубины.

В межвоенный период село входило в Добромильский уезд Львовского воеводства Польши, большую часть населения составляли украинцы-греко-католики. С советской оккупацией 1939 года село оказалось под контролем СССР, а после Второй мировой войны отошло в состав Польши.

Ранее в Минкульте анонсировали эти поисковые работы и уточнили, что на данный момент Украина получила согласование на эксгумации в четырех локациях в Польше.

В начале сентября в Тернопольской области при участии делегации из Польши перезахоронили останки найденных во время эксгумаций жителей села Пужники.

Во Львове в конце августа завершились эксгумации на месте бывшего села Збоиска.

Как известно, вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей.