Президент Румынии выдвинул четвертого кандидата на пост премьера

В понедельник, после консультаций с парламентскими партиями и политическими группировками, президент Румынии Никушор Дан выдвинул Луку Никулеску на пост премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi 24.

Это уже четвертая кандидатура, которую президент Дан выдвигает после того, как предыдущие три попытки сформировать новое правительство закончились неудачей. Предыдущие кандидаты либо отказывались от мандата до голосования, как Эуджен Томак, либо не получали поддержки парламента, как Адриан Вештя.

"Этот выбор стал результатом сегодняшних консультаций. Мы выбрали человека, у которого самые большие шансы сформировать большинство. Румынии необходимо правительство. Нужен бюджет на следующий год", – заявил румынский президент.

Никулеску, бывший журналист и дипломат, заявил, что принимает эту номинацию с полной ответственностью.

"Первой задачей будет формирование парламентского большинства. Нам нужны решимость и видение, период стабильности и восстановления", – заявил Никулеску.

Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

Согласно конституции, президент Румынии может объявить досрочные парламентские выборы, однако Никушор Дан дал понять, что не хочет этого.

Ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона остается партией с наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после них с большим отрывом – социал-демократы.

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