Румыния может выйти из политического кризиса: парламент готов поддержать кандидата в премьеры

Кандидат на пост премьер-министра Румынии Лука Никулеску заручился поддержкой накануне голосования по вотуму доверия в парламенте, что может помочь стране преодолеть политический кризис, продолжающийся с апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Румынские социал-демократы согласились войти в состав правительства Никулеску, тогда как другие партии пообещали отдать ему свои голоса.

Социал-демократы, крупнейшая партия в парламенте, будут представлены 11 министрами в предлагаемом правительстве, состав которого Никулеску обнародует в четверг перед голосованием в парламенте по вопросу выражения доверия.

Партия присоединится к правительству при условии, что до 1 декабря будет обнародован проект бюджета на 2027 год без дальнейшего повышения налогов, а ее лидер Сорин Гриндяну заявил, что оценит работу правительства через шесть месяцев.

Другие министерские посты, в частности в сферах финансов, энергетики и иностранных дел, займут технократы.

Хотя другие проевропейские партии воздержались от участия в правительстве, многие из них заявили, что поддержат Никулеску, обеспечив 233 голоса, необходимые для утверждения.

Никулеску – дипломат, бывший журналист и нынешний временный заместитель министра иностранных дел – стал четвертым кандидатом, которого президент Никушор Дан предложил на пост премьер-министра.

Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

Согласно конституции, президент Румынии может объявить досрочные парламентские выборы, однако Никушор Дан дал понять, что не хочет этого.

Ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона остаётся партией с наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после них с большим отрывом – социал-демократы.

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