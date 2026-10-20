Болгария исключает возможность участия в новой программе помощи ЕС для Украины

Болгария больше не будет участвовать в предоставлении новой финансовой помощи Евросоюза для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, которого цитирует BTA.

Этот комментарий прозвучал после того, как на недавнем саммите ЕС президент Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой выделить Украине ещё 70 млрд евро на следующий год.

"Как это выглядит на фоне всего, что происходит в Европе? Болгария ни в коем случае не может участвовать в предоставлении этих 70 млрд евро", – сказал Радев журналистам в небольшом городке Твардица.

Радев напомнил, что в прошлом году ЕС утвердил для Украины 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Три государства-члена ЕС – Венгрия, Чехия и Словакия – договорились не участвовать в финансировании этого кредита. Болгария, однако, всё же приняла участие.

Он отметил, что война в Украине истощает европейские экономики и приводит к социальной напряжённости и политической нестабильности. Он призвал как можно скорее прекратить войну.

"Результата не удастся достичь военными средствами", – заявил премьер-министр Болгарии.

Недавно Радев заявлял, что Европейский Союз должен вести дипломатические переговоры с Россией, чтобы положить конец войне в Украине и предотвратить разрушительный ядерный удар.

Напомним, 14 июля Радев объявил, что его страна больше не будет участвовать в формате "коалиции решительных". Радев пояснил, что Болгария не станет частью коалиции, поддерживающей продолжение военной помощи Украине вместо дипломатических усилий по достижению мира.

Радев также дистанцировался от участия в так называемой "антибаллистической коалиции". Комментируя инициативу, в которой участвуют 10 стран, он заявил, что "решения, влияющие на нашу коллективную безопасность, принимаются в другом формате, в другом месте".