Радев: Болгарія більше не братиме участі у "коаліції рішучих"

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев оголосив, що його країна більше не братиме участі у форматі "коаліції рішучих", оскільки виступає за дипломатичне врегулювання війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", слова Радева передає агенція BTA.

За словами болгарського прем’єра, президент Франції Емманюель Макрон запросив його на зустріч лідерів "коаліції рішучих" в Парижі 13 липня, але той відмовився. Радев заявив, що Болгарії "не місце" у цій групі країн.

"Я не вважаю, що Болгарії є місце в "коаліції рішучих", – сказав він.

Радев пояснив, що Болгарія не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру.

"Ми не є частиною коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Ми не надаємо допомоги такого роду, оскільки я вважаю, що шлях до вирішення цього конфлікту лежить через потужні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення ескалації, а не через її продовження військовими засобами", – пояснив глава уряду.

Радев також дистанціювався від участі в Інтегрованій коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати потенціал Європи у захисті від балістики. Коментуючи ініціативу, в якій беруть участь 10 країн, він заявив, що "рішення, що впливають на нашу колективну безпеку, приймаються в іншому форматі, в іншому місці".

"Ці речі вирішуються в межах ЄС, в межах НАТО, де Болгарія має свою вагу", – сказав Радев.

Нещодавно міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов заявив, що країна більше не постачатиме військову допомогу Україні.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий після цього заявив, що Україна не отримує безплатної військової допомоги від Болгарії, а оборонна співпраця між державами відбувається на комерційній основі.

Водночас прем’єр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна вичерпала можливості військової допомоги Україні, але могла б допомагати у ремонті техніки.