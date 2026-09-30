Прем'єр Болгарії закликав ЄС до діалогу з РФ на тлі її погроз ядерною зброєю

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Європейський Союз повинен вести дипломатичні переговори з Росією, щоб покласти край війні в Україні та запобігти руйнівному ядерному удару.

Про це він сказав на Саміті з питань оборони та космосу, пише Euronews, інформує "Європейська правда".

Росія контролює найбільший у світі ядерний арсенал, каже прем’єр-міністр Болгарії, тож іншим країнам треба бути обережними у відносинах з нею. Також він розкритикував поставки зброї та боєприпасів Україні від європейських країн.

"Просто постачати зброю та надавати підтримку – це має свої межі, адже остаточне встановлення миру відбуватиметься завдяки дипломатії, а не постачанню зброї. Тому ми закликаємо більше слухати одне одного та відкрити канали комунікації. Проблема в тому, що ніхто не порушує питання про ядерний ризик. Чи існує він? Можливо, ні, я не знаю, але це ризик", – сказав Радев.

З моменту свого обрання на початку цього року Радев належить до меншості, яка виступає за тіснішу дипломатичну взаємодію з Росією з метою припинення повномасштабного вторгнення в Україну. Словаччина, Чехія та Австрія також наполягають на діалозі.

"Війна стала випробуванням для нашої здатності оцінювати стратегічний центр тяжіння супротивника. І найбільше – для нашої здатності формулювати реалістичні політичні цілі, перетворювати їх на обґрунтовану військову стратегію та визначати бажаний кінцевий результат. Ми ще не вичерпали можливості дипломатії, і нам потрібно робити та говорити більше", – заявив прем’єр-міністр Болгарії.

Нагадаємо, Радев оголосив 14 липня, що його країна більше не братиме участі у форматі "коаліції рішучих". Радев пояснив, що Болгарія не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру.

Радев також дистанціювався від участі в так звані "антибалістичній коаліції". Коментуючи ініціативу, в якій беруть участь 10 країн, він заявив, що "рішення, що впливають на нашу колективну безпеку, приймаються в іншому форматі, в іншому місці".