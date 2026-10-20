Болгарія виключає можливість участі в новій програмі допомоги ЄС для України

Болгарія більше не братиме участі в наданні нової фінансової допомоги Євросоюзу для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, якого цитує BTA.

Цей коментар пролунав після того, як на нещодавньому саміті ЄС президент Володимир Зеленський звернувся до ЄС із проханням виділити Україні ще 70 млрд євро на наступний рік.

"Як це виглядає на тлі всього, що відбувається в Європі? Болгарія не може жодним чином брати участь у наданні цих 70 млрд євро", – сказав Радев журналістам в невеликому містечку Твардіца.

Радев нагадав, що минулого року ЄС затвердив для України 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки. Три держави-члени ЄС – Угорщина, Чехія та Словаччина – домовилися не брати участі у фінансуванні цього кредиту. Болгарія, однак, все ж взяла участь.

Він зазначив, що війна в Україні виснажує європейські економіки та призводить до соціальної напруги й політичної нестабільності. Він закликав якнайшвидше припинити війну.

"Результату не вдасться досягти військовими засобами", – заявив прем’єр-міністр Болгарії.

Нещодавно Радев заявляв, що Європейський Союз повинен вести дипломатичні переговори з Росією, щоб покласти край війні в Україні та запобігти руйнівному ядерному удару.

Нагадаємо, Радев оголосив 14 липня, що його країна більше не братиме участі у форматі "коаліції рішучих". Радев пояснив, що Болгарія не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру.

Радев також дистанціювався від участі в так звані "антибалістичній коаліції". Коментуючи ініціативу, в якій беруть участь 10 країн, він заявив, що "рішення, що впливають на нашу колективну безпеку, приймаються в іншому форматі, в іншому місці".