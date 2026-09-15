В Сербии студенты вступили в предвыборную гонку против президента Вучича

В Сербии студенческое движение официально вступило в предвыборную гонку, бросив вызов действующему президенту Александару Вучичу, и прошло протестным маршем по центру Белграда.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Студенты университетов, которые почти два года возглавляли антиправительственные протесты в Сербии, в понедельник, 14 сентября, официально подали список кандидатов "Студенческий список – студенты побеждают" для участия в досрочных парламентских выборах.

Студенческое движение подало свой избирательный список в государственные избирательные органы после шествия по центру Белграда. К шествию присоединились несколько тысяч человек, сообщает издание.

Выборы 25 октября считаются серьёзным испытанием для президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии, которая удерживает власть в стране с 2012 года.

Первым поводом для протестов стала трагедия на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, в результате которой на севере Сербии погибло 16 человек.

Студенты требовали привлечения к ответственности за обрушение бетонного навеса в городе Нови-Сад, утверждая, что коррупция привела к некачественному выполнению ремонтных работ на здании.

Вучич занимает пост премьер-министра или президента Сербии с 2014 года. Он объявил, что уходит в отставку с 27 сентября, однако будет баллотироваться на следующих выборах на пост премьер-министра. До этого президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы в Народное собрание на 25 октября.