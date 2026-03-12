В Совете Европы заявили, что жалобы на отказ в аборте из Польши прекратились

Количество легальных абортов в Польше удвоилось в 2024 году, в то время как жалобы в Европейский суд по правам человека на отказ в проведении абортов по соображениям совести в стране прекратились.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Польша, преимущественно католическая страна, ввела почти полный запрет на аборты в 2021 году при предыдущем националистическом правительстве после того, как прерывание беременности из-за патологии плода было признано неконституционным.

Проевропейская коалиция премьер-министра Дональда Туска выиграла выборы 2023 года частично благодаря обещанию ослабить ограничения, но до сих пор не смогла согласовать соответствующий законопроект. Президент-националист Кароль Навроцкий дал понять, что будет блокировать любые попытки либерализации.

Однако правительство Туска приняло меры для обеспечения соблюдения действующего законодательства. Министры выдали рекомендации для больниц и прокуратуры, в которых разъяснили, что аборт на основании психического здоровья женщины является законным, и что все больницы обязаны предоставлять эту процедуру.

Комитет министров Совета Европы, который осуществляет надзор за выполнением решений Европейского суда по правам человека, заявил в четверг, что действия правительства "на практике приносят результаты".

"Количество легальных абортов удвоилось, и в последнее время не поступало никаких жалоб на отказ в аборте на основании положения о совести", – говорится в решении комитета о соблюдении Польшей решений, касающихся доступа к легальным абортам.

Комитет также отметил, что "с момента введения безусловного обязательства больниц предоставлять аборт как контрактную медицинскую услугу, не было получено ни одной жалобы об отказе в проведении законного аборта на основании положения о совести".

Комитет, однако, выразил сожаление по поводу отсутствия прогресса в принятии законодательства о безопасном прерывании беременности.

Данные Министерства здравоохранения свидетельствуют, что в 2024 году в польских больницах было проведено почти 900 легальных абортов, по сравнению с 425 годом ранее. В первой половине 2025 года было проведено 411 легальных прерываний беременности, а данные за весь год еще не доступны.

До постановления 2021 года, которое ужесточило закон, в Польше ежегодно делали более 1 000 абортов, почти все из них были связаны с аномалиями развития плода.

Ранее в Польше на руководителя полиции наложили крупный штраф за раскрытие данных женщины после аборта.

Еврокомиссия в феврале отклонила идею создания новой схемы финансирования для расширения доступа к абортам в Европе, отклонив предложение, которое поддержали почти 1,2 миллиона европейских граждан.